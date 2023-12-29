ККИ ликвидировал 25 нелегальных ёлочных базаров в Петербурге

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга и специалисты из подведомственного СПб ГКУ "ЦПЭИГИ" освободили 30 участков от незаконных ёлочный базаров, торговых прилавков и павильонов, об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

ККИ проверил территории в Невском, Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Василеостровском, Красносельском, Кировском, Приморском и Калининском районах.

Всего в Петербурге было устранено 25 незаконных точек продажи ёлок, например, у станции метро "Нарвская", на улице Кораблестроителей и так далее. На Комендантском проспекте убрали сразу три точки.

Кроме этого, специалисты ликвидировали несколько точек по продаже овощей, рыбы, икры и сухофруктов, а также снесли два торговых павильона на Искровском и Суздальском проспектах.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга