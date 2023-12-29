На улицах Петербурга могут появится вологодские электробусы

На аукционе по приобретению электробусов, которые будут курсировать на улицах Петербурга, последнее ценовое предложение сделала компания "Транс-Альфа" из Вологды, об этом 29 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Отмечается, что белорусские производители общественного транспорта даже не попытались побороться – компания "Белкоммунмаш" не заявлялась, хотя считалась главным претендентом. Однако в Петербург закупили односекционные автобусы компании.

Также конкуренцию компании "Транс-Альфа", помимо "Белкоммунмаш", составил "Волгабас".

Окончательные итоги аукциона "Пассажиравтотранс" подведет уже в январе 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру