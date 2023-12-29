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Новости 18:19

На улицах Петербурга могут появится вологодские электробусы

фото ЗакС политика На улицах Петербурга могут появится вологодские электробусы

На аукционе по приобретению электробусов, которые будут курсировать на улицах Петербурга, последнее ценовое предложение сделала компания "Транс-Альфа" из Вологды, об этом 29 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Отмечается, что белорусские производители общественного транспорта даже не попытались побороться – компания "Белкоммунмаш" не заявлялась, хотя считалась главным претендентом. Однако в Петербург закупили односекционные автобусы компании.

Также конкуренцию компании "Транс-Альфа", помимо "Белкоммунмаш", составил "Волгабас".

Окончательные итоги аукциона "Пассажиравтотранс" подведет уже в январе 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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