Чиновницу в Приозерске арестовали по делу о ремонте личной бани за счет бюджета

Следственные органы Ленинградской области добились заключения под стражу заместителя главы администрации Приозерского района, о чем сообщает региональное управление СК. Женщине инкриминируют выделение бюджетных средств на ремонт бани, которую в личных целях арендовал ее супруг.

Бюджет района потерял от этого дополнительного межбюджетного трансферта не менее 3 млн рублей. Де-юре деньги выделялись на оплату отопления. Дело расследуется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

Издание 47news пишет, что имеется в виду Оксана Кокоулина и что с 2020 году женщина фигурирует в аналогичном уголовном деле, тоже связанном с обслуживанием бани. Ее муж - член совета депутатов Ларионовского поселения.

Фото: ЗАКС.Ру