Срок действия истекающих в 2024-2025 годах водительских прав продлили на три года

Правительство России продлило срок службы водительских удостоверений, которые должны были стать недействительными в 2024 и 2025 годах, об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе МВД России.

Теперь такие удостоверения будут действительны еще три года. Соответствующее постановление подписано и опубликовано.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, продление коснется не только тех, кто использует автотранспорт в личных целях, а также и тех, кто работает водителем или занимается предпринимательской деятельностью, которая связана с вождением.

Уточняется, что срок действия водительских удостоверений будет продлен автоматически.

Фото: ЗАКС.Ру