Генеральным директором музея-заповедника "Петергоф" стал Роман Ковриков

Роман Ковриков занял должность генерального директора музея-заповедника "Петергоф", об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Ковриков на этом посту находится с 2022 года, однако в роли временно исполняющего обязанности генерального директора. Теперь он занял эту должность окончательно.

Ранее Роман Ковриков уже работал в музеях, например, в 2000 году он участвовал в проекте воссоздания Янтарной комнаты Екатерининского дворца в музее-заповеднике "Царское Село".

В музее-заповеднике "Петергоф" свою карьеру Ковриков начал в 2010 году. Тогда он возглавлял службу приема и обслуживания посетителей.

Фото: peterhofmuseum.ru