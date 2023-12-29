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Генеральным директором музея-заповедника "Петергоф" стал Роман Ковриков

фото ЗакС политика Генеральным директором музея-заповедника "Петергоф" стал Роман Ковриков

Роман Ковриков занял должность генерального директора музея-заповедника "Петергоф", об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Ковриков на этом посту находится с 2022 года, однако в роли временно исполняющего обязанности генерального директора. Теперь он занял эту должность окончательно.

Ранее Роман Ковриков уже работал в музеях, например, в 2000 году он участвовал в проекте воссоздания Янтарной комнаты Екатерининского дворца в музее-заповеднике "Царское Село". 

В музее-заповеднике "Петергоф" свою карьеру Ковриков начал в 2010 году. Тогда он возглавлял службу приема и обслуживания посетителей.

Фото: peterhofmuseum.ru


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