Перед Новым годом в Петербурге установили еще 15 камер фотофиксаций

В Петербурге установили 15 комплексов фотофиксации на дорогах для записи нарушений автомобилистов в режиме реального времени, об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Теперь камеры стоят у станций метро "Комендантский проспект", "Звездная", "Приморская", "Ладожская" и "Ленинский проспект". Камеры должны будут фиксировать нарушения правил парковки.

Такие комплексы фотофиксации сразу отправляют информацию о нарушителях в систему СПО "Паутина", где сведения обрабатываются и сверяются.

В случае если автомобилист действительно припарковался в неположенном месте, то ему выпишут штраф в размере 3 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру