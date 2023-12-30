В Подмосковье убили отца спикера РПЦ Легойду, подозреваемый задержан

Столичные правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве 90-летнего Романа Легойды, который приходится родным отцом главе Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде. Об этом сообщает московское управление Следственного комитета.

Фигуранту дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) двадцать пять лет. Следствие считает, что именно он нанес множество колото-резаных ран пенсионеру на обочине шоссе в Ленинском городском округе Московской области. Пока рассматривается корыстный мотив преступления: по предварительным данным силовиков, отец официального представителя РПЦ перед насильственной смертью лишился ста тысяч рублей.

Задержанный успел дать признательные показания на камеру.

Фото: ЗАКС.Ру