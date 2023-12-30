Путину успели собрать свыше полумиллиона подписей для самовыдвижения

Президент Владимир Путин, желающий переизбраться на пятый срок, заручился более чем 500 тысячами подписей в поддержку своей кандидатуры для участия в выборах в качестве самовыдвиженца. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу предвыборного штаба политика. Согласно законодательству, для самовыдвиженцев достаточно набрать 300 тысяч действительных подписей.

"Сейчас наши юристы начнут проверку всех необходимых документов", - рассказали журналисты.

Пока в центральный штаб Путина поступила часть подписей, собранных в Подмосковье. Ожидается, что на новогодних каникулах туда пришлют собранное в остальных регионах.

В середине недели Центризбирком завершил прием документов от инициативных групп самовыдвиженцев. Электоральное мероприятие пройдет в три дня — с 15 по 17 марта.

фото: kremlin.ru