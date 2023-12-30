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Новости 13:49

Путину успели собрать свыше полумиллиона подписей для самовыдвижения

фото ЗакС политика Путину успели собрать свыше полумиллиона подписей для самовыдвижения

Президент Владимир Путин, желающий переизбраться на пятый срок, заручился более чем 500 тысячами подписей в поддержку своей кандидатуры для участия в выборах в качестве самовыдвиженца. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу предвыборного штаба политика. Согласно законодательству, для самовыдвиженцев достаточно набрать 300 тысяч действительных подписей.

"Сейчас наши юристы начнут проверку всех необходимых документов", - рассказали журналисты.

Пока в центральный штаб Путина поступила часть подписей, собранных в Подмосковье. Ожидается, что на новогодних каникулах туда пришлют собранное в остальных регионах.

В середине недели Центризбирком завершил прием документов от инициативных групп самовыдвиженцев. Электоральное мероприятие пройдет в три дня — с 15 по 17 марта.

фото: kremlin.ru


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