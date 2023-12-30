"Народный собор Петербурга" пожаловался в Кремль на выселение из дома на Невском

Руководитель общественной организации "Народный собор Петербурга" Анатолий Артюх рассказал о попытках Смольного выселить его движение из помещения в доме №44 по Невскому проспекту. Не согласный с этим решением, он вместе с единомышленниками обратился с жалобой в администрацию президента, о чем сообщает "Фонтанка".

Помещение, со слов общественника, вскрыли и опечатали сотрудники комитета по контролю по имуществом, забрав с собой некоторые вещи.

Офис был на безвозмездной основе предоставлен "Народному собору" предыдущей городской администрацией в 2015 году, когда Петербургом руководил Георгий Полтавченко. ККИ впервые предписал освободить помещение в 2021 году. Сегодняшняя позиция комитета формулируется следующим образом: "Некоммерческие организации занимают объект без правоустанавливающих документов". Ожидается, что после новогодних каникул недвижимостью будет распоряжаться ГУЖА.

В прошлом десятилетии Артюх был помощником Виталия Милонова в бытность последнего депутатом ЗакСа и запомнился многочисленными скандалами.

Фото: ЗАКС.Ру