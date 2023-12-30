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Новости 18:45

Более десяти жителей Белгорода погибли при обстреле

фото ЗакС политика Более десяти жителей Белгорода погибли при обстреле

Центральная часть Белгорода 30 декабря подверглась артиллерийскому обстрелу. По данным МЧС, в результате атаки Вооруженных сил Украины погибло не менее четырнадцати человек. Пострадавших насчитали 108 человек. Из них, по информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, опубликованной в ее Telegram-канале, 17 не достигли совершеннолетия.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30 ст. 105, ст. 105, ст. 167 УК (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества). 

"Это преступление не останется безнаказанным", - официально заявило российское Минобороны.

Фото: ЗАКС.Ру


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