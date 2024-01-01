На Новый год губернатор Беглов вспомнил о писателе Гранине

По случаю 105-й годовщины со дня рождения писателя Даниила Гранина губернатор Александр Беглов высказался о его судьбе и творчестве. В первых двух абзацах его посвящения литератору отмечен факт долголетия, а также факт увековечивания памяти Гранина по распоряжению президента.

"И победы, и трудности нашей страны он не отделял от себя. Для нас он остается моральным авторитетом", - считает Беглов.

Помимо талантов писателя, Беглов находит талантливыми героев его прозы. В понимании главы города книги Гранина оказывают на читающего воспитательный эффект и должны восприниматься как классика. Литературное наследие знаменитого петербуржца Беглов оценил как богатое.

Соавтор "Блокадной книги" Даниил Гранин скончался летом 2017 года на 99-м году жизни. В 2005 году он стал почетным гражданином Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру