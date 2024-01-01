Беглов адресовал новогоднее поздравление белорусам

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к гражданам Белоруссии по случаю наступившего Нового года. Согласно сайту Смольного, это случилось в эфире телеканала "БелРос".

К достигнутым успехам были причислены контакты, которые многократно имели в ушедшем году главы обеих стран, и результаты их встреч.

"Под руководством наших президентов – Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко – мы значительно расширили горизонты сотрудничества", - гласит принадлежащая Беглову фраза.

По утверждению губернатора, горожане высоко котируют белорусские продукты. Данные Беглова говорят о том, что за минувший год импорт товаров из соседней страны вырос на 40%. Помимо всего прочего, глава города считает, что перед обоими государствами стоят "вызовы", с которыми возможно справиться. Беглов, по его уверению, желает процветания не только Петербургу, но и Белоруссии.

Фото: ЗАКС.Ру