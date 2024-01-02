На новгородцев составили протокол из-за "проукраинской" гирлянды на балконе

Полицейские в Великом Новгороде составили протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за новогодней гирлянды, помещенной на балконе жилого дома. Он представляла собой проукраинский лозунг, о чем пишет ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

Предмет, не устроивший их, силовики изъяли. Гирлянду можно было включить таким образом, чтобы она "прославляла" Вооруженные силы Украины.

Административное дело в отношении хозяев в ближайшее время рассмотрят в суде. Им грозит до 50 тысяч рублей штрафа.

Фото: ЗАКС.Ру