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Новости 11:10

В Петербурге задержали юношу по делу об избиении прохожего деревянным бруском

фото ЗакС политика В Петербурге задержали юношу по делу об избиении прохожего деревянным бруском

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего уроженца Мурманска. Как сообщает ведомство, его подозревают в случившемся в центре города нападении на прохожего, который вдвое старше фигуранта. В ближайшее время тинейджер получит меру пресечения.

Дело расследуется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК).

Инцидент имел место в новогоднюю ночь возле дома № 166 по набережной реки Фонтанки. На этом месте подросток напал на прохожего с деревянным бруском и сбил его с ног. Мужчине потребовалась госпитализация на скорой помощи.

Фото: ЗАКС.Ру


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