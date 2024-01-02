Марина Шишкина попросила обращаться к ней связно и одним письменным сообщением

Депутат петербургского парламента Марина Шишкина порассуждала о форме и стиле поступающих обращений и жалоб от граждан. Некоторые виды приходящих сообщений причиняют ей неудобства. В первую очередь, имеются в виду набирающие популярность аудиосообщения, записываемые через мессенджеры. В своем Telegram-канале Шишкина обратила внимание на то, что при перемещениях по городу не всегда имеется техническая возможность оперативно прослушать записанную устную речь.

Смущает парламентария также практика дробления сообщений на совсем короткие: некоторые люди имеют обыкновение "засыпать" адресата письмами, состоящими из одного-двух слов. Иногда такой способ связи видится законотворцу неуважением к собеседнику.

"Вся эта коммуникационная суета адресату неприятна и неудобна. Мне точно", - отметила Шишкина.

Напоследок, подчеркнув, что она не занимается морализаторством, депутат попросила нуждающихся в ее помощи обращаться связно и единым текстом.

Фото: ЗАКС.Ру