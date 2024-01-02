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Новости 12:10

На Новый год в Сосновой Поляне случилась массовая драка со смертельным исходом

фото ЗакС политика На Новый год в Сосновой Поляне случилась массовая драка со смертельным исходом

Петербургские полицейские задержали компанию молодых людей, на которых в новогоднюю ночь пожаловались обитатели Красносельского района. Ближе к утру последние сообщили, что одного из мужчин избивают толпой.

Вскоре информация подтвердилась и дополнилась: на улице Пограничника Гарькавого были обнаружены избитые 58-летний гражданин и его 27-летний сын. Отец в результате нападения скончался. Врачи не успели его спасти по пути в реанимацию.

Задержанным молодым людям — от 17 до 25 лет. Правоохранители, как сообщает ГУ МВД по региону, решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру


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