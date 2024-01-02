В Воронежской области случился нештатный сход авиационного боеприпаса

Шесть домовладений получили повреждения после нештатного схода авиационного боеприпаса в селе Петропавловка в Воронежской области утром 2 января. Как сообщило Минобороны, ни один человек в инциденте не пострадал.

Губернатор Александр Гусев рассказал в своем Telegram-канале об эвакуации местных жителей. В ближайшее время им предстоит находиться в пунктах временного размещения, включая пансионат.

Ущерб от происшествия пока уточняют специалисты. Ожидается, что хозяевам разрушенных домов выплатят компенсации и построят новое жилье.

Фото: ЗАКС.Ру