ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:30

В Воронежской области случился нештатный сход авиационного боеприпаса

фото ЗакС политика В Воронежской области случился нештатный сход авиационного боеприпаса

Шесть домовладений получили повреждения после нештатного схода авиационного боеприпаса в селе Петропавловка в Воронежской области утром 2 января. Как сообщило Минобороны, ни один человек в инциденте не пострадал. 

Губернатор Александр Гусев рассказал в своем Telegram-канале об эвакуации местных жителей. В ближайшее время им предстоит находиться в пунктах временного размещения, включая пансионат.

Ущерб от происшествия пока уточняют специалисты. Ожидается, что хозяевам разрушенных домов выплатят компенсации и построят новое жилье.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама