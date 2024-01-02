Против москвички возбудили уголовное дело из-за сожжения российского паспорта

Следователи в Брянской области возбудили дело о надругательстве над государственным гербом (ст. 329 УК), передает пресс-служба СК. Главная его фигурантка - молодая жительница Москвы. В ближайшее время задержанной изберут меру пресечения.

Выходка, по данным ведомства, была совершена под утро 1 января у здания увеселительного здания в Брянске. Фигурантка сожгла изображение герба на российском паспорте.

В понимании силовиков, криминальный эпизод представляет собой грубое оскорбление и издевательство над патриотами. Максимальная санкция в рамках вмененной статьи - год лишения свободы.

По данным медиапроекта Baza, задержали 22-летнюю блогера Екатерину Хоффман. На девушку накануне обратила внимание общественница Екатерина Мизулина.

фото: Информационный центр СК России / Telegram