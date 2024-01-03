После серии аварийных отключений в Ленобласти восстанавливают подачу света

Сотрудники аварийных служб восстанавливают энергоснабжение в Выборгском, Всеволожском и Лужском районах Ленобласти, передает пресс-служба регионального правительства.

Большинство отключений в домохозяйствах объясняются аномальными холодами. Из-за них нагрузка на электросети со стороны жителей садоводств и коттеджных поселков превысила предельно допустимую.

Во избежание рецидивов граждан просят расходовать электричество экономно и не пользоваться приборами, в которых нет большой необходимости.

Со вчерашнего утра в области работало около 250 аварийных бригад.

фото: pixabay