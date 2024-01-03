Бастрыкин заинтересовался концентрацией мигрантов под Лугой

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил заинтересованность новым возможным очагом нелегальной миграции, на который жалуются пользователи социальных сетей.

Как пишет пресс-служба СК, в Лужском районе Ленобласти (деревня Торошковичи) продают часть аварийного жилья. По этому адресу собираются незаконно регистрировать и селить гостей РФ.

Следственные органы региона ранее начали процессуальную проверку конфликтной ситуации. В среду 3 января Бастрыкин потребовал представить ему доклад.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте