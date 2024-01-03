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Новости 11:31

Бастрыкин заинтересовался концентрацией мигрантов под Лугой

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался концентрацией мигрантов под Лугой

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил заинтересованность новым возможным очагом нелегальной миграции, на который жалуются пользователи социальных сетей.

Как пишет пресс-служба СК, в Лужском районе Ленобласти (деревня Торошковичи) продают часть аварийного жилья. По этому адресу собираются незаконно регистрировать и селить гостей РФ.

Следственные органы региона ранее начали процессуальную проверку конфликтной ситуации. В среду 3 января Бастрыкин потребовал представить ему доклад.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте


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