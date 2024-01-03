На жилье для льготников и сирот Смольный потратил более 25 млрд рублей за год

В прошедшем году петербургские чиновники купили 3547 квартир общей стоимостью свыше 25 млрд рублей для нужд детей, лишенных попечения родителей, а также для льготных категорий граждан. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Больше всего закуплено однокомнатных квартир: их число достигло 2847. Для маломобильных горожан приспособлено сорок квартир.

Комментируя получившуюся статистику, губернатор Александр Беглов вспомнил "семейные" наказы президента.

"Развиваем и дополняем региональные программы поддержки петербуржцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий", - добавил он.

Льготникам достаются объекты недвижимости со свежим ремонтом, а сиротам также покупают технику и мебель.

Фото: ЗАКС.Ру