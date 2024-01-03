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Новости 12:45

Ежедневно Минобороны получает более 1500 заявлений о приеме на военную службу

фото ЗакС политика Ежедневно Минобороны получает более 1500 заявлений о приеме на военную службу

Российское Министерство обороны в среду 3 января представило статистику, касающуюся приема граждан на службу по контракту.

По данным ведомства, каждый день в стране принимают более полутора тысяч заявлений от желающих стать контрактником. Вместе с тем, в прошлом году свыше четырех тысяч студентов добровольно взяли академический отпуск ради того, чтобы выполнять боевые задачи.

На прошлой неделе, подводя итоги года, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что за 12 месяцев было набрано полмиллиона контрактников.

Фото: ЗАКС.Ру


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