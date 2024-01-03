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Новости 13:30

Во всей Псковской области начали собирать подписи за самовыдвижение Путина

фото ЗакС политика Во всей Псковской области начали собирать подписи за самовыдвижение Путина

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, возглавляющий региональное отделение единороссов, сообщил об открытии 3 января пунктов сбора подписей в поддержку кандидатуры действующего президента Владимира Путина. Последний нуждается в них как самовыдвиженец для участия в выборах главы государства в пятый раз.

Точки, где принимают подписи, в среду появились во всех 24 муниципальных районах области. Их создали на базе общественных приемных "ЕдРа".

Еще раньше пункты начали работу в двух городских округах - Пскове и Великих Луках. На новогодних каникулах и в городах, и в муниципальных районах они работают по сокращенному графику.

фото: Александр Козловский / Telegram


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