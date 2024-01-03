Во всей Псковской области начали собирать подписи за самовыдвижение Путина

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, возглавляющий региональное отделение единороссов, сообщил об открытии 3 января пунктов сбора подписей в поддержку кандидатуры действующего президента Владимира Путина. Последний нуждается в них как самовыдвиженец для участия в выборах главы государства в пятый раз.

Точки, где принимают подписи, в среду появились во всех 24 муниципальных районах области. Их создали на базе общественных приемных "ЕдРа".

Еще раньше пункты начали работу в двух городских округах - Пскове и Великих Луках. На новогодних каникулах и в городах, и в муниципальных районах они работают по сокращенному графику.

фото: Александр Козловский / Telegram