ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:59

Дом культуры в Псковской области поплатился из-за танцев под Верку Сердючку

фото ЗакС политика Дом культуры в Псковской области поплатился из-за танцев под Верку Сердючку

В Псковской области на зимних каникулах набирает обороты скандал, возникший в связи с публичным весельем под песни Верки Сердючки. Танцы имели место в новогоднюю ночь в Доме культуры города Порхов, на что накануне обратила внимание "Псковская лента новостей".

Фото и видео с места событий были опубликованы в группе "ВКонтакте" под названием "Подслушано в Порхове" и вызвали бурную реакцию от позиционирующих себя в качестве патриотов. Последним не понравилось веселье под исполнителя из Украины на фоне продолжающейся военной спецоперации.

По мере усиления резонанса вокруг вечеринки в ситуацию решила вмешаться директор ДК Анна Тарасенкова, пообещавшая пользователям соцсетей наказать диджея. От лица учреждения она извинилась перед всеми, кого задели обстоятельства праздничной дискотеки. Кроме того, по ее словам, ДК приостановил работу на неопределенный срок.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама