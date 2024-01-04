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Новости 15:50

Путин подписал указ о предоставлении гражданства контрактникам из числа иностранцев

фото ЗакС политика Путин подписал указ о предоставлении гражданства контрактникам из числа иностранцев

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства иностранцам, заключившим контракт с Вооруженными силами России. Документ опубликован 4 января на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом, заключившие контракт с армией иностранцы получают право обратиться за получением российского гражданства без соблюдения ряда условий. Речь идет, в частности, о несоблюдении требований, касающихся постоянного проживания в России и знания ее истории и языка.

Требования указа распространяются на иностранцев, уволенных с воинской службы в период СВО, а также на членов их семей и семей контрактников. При подаче желающие должны пройти дактилоскопию и предоставить медицинские справки.

Фото: Kremlin.ru


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