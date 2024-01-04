Лантратова предложила учредить новогоднюю стипендию для студентов

В российских вузах следует установить специальную "новогоднюю" стипендию, двукратно превышающую стандартную, считает первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Своей идеей она поделилась с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

"Представляется, что эффективным средством поддержки российского студенчества станет введение дополнительной "Новогодней стипендии", выплачиваемой в размере 200 % от суммы государственной академической стипендии, для студентов высших учебных заведений", — пишет Лантратова в своем обращении к Фалькову.

Мера должна коснуться только студентов на очной форме обучения.

Необходимость предложенной меры депутат обосновала тем, что многие студенты учатся вдали от дома и потому нуждаются в поддержке при покупке билетов к родным. Апеллируя к данным Минобрнауки, она уточнила, что в Москве и Петербурге более половины студентов приехали из других городов. Также более трети иногородних учащихся наблюдается в вузах Новосибирской и Томской областей, Татарстане и нескольких иных регионов.

Размер минимальной академической стипендии составил в 2023 году 1 825 рублей в месяц, а социальной — 2 739 рублей, пишет в своем обращении депутат. Она отметила, что указанные суммы не позволяют купить железнодорожные и авиабилеты. По ее мнению, введение новогодних выплат "станет дополнительным стимулом для учащихся к освоению образовательных программ", а также повысит мотивацию студентов в подготовке к экзаменам. В связи с этим Лантратова полагает нужным ввести отдельную выплату.

Фото: Telegram-канал "Яна Лантратова. Добро"