Смольный выкупит в двух районах здания под детсады

Правительство Петербурга выкупит здания под детские сады и школу в двух районах города, следует из сообщения администрации губернатора. В сумме речь идет о трех зданиях.

Согласно сообщению Смольного, глава города Александр Беглов подписал постановления о выкупе у "ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад" зданий в Невском и Василеостровском районах. В первом случае говорится о двух постройках, во втором — об одном.

Город намерен выкупить у застройщика здания на Архивной улице и на набережной Миклухо-Маклая под обустройство двух детских садов. Помимо этого, Смольный намерен приобрести у застройщика здание под школу на 1 650 мест. Само образовательное учреждение при этом уже работает, там обучается более 2,2 тысячи школьников.

"Приобретение обоих объектов в собственность города поможет улучшить качество жизни населения и сбалансировать обеспеченность района социальной инфраструктурой, в частности, образовательными учреждениями", — полагают в городском правительстве.

Фото: ЗАКС.Ру