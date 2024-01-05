В России планируют разработать порядок использования домофонов для предупреждения о ЧС

В России разрабатывается концепция оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Документ рассматривает в том числе порядок использования в этих целях домофонов.

"Разрабатывается концепция организации оповещения населения РФ, учитывающая новые технические возможности современных средств и способов оповещения, в том числе в целях определения порядка использования домофонных систем", — приводит информагентство ответ МЧС на свой запрос.

В ведомстве уточнили, что сейчас существует возможность сопряжения некоторых домофонных систем в домах с системами оповещения граждан. В соответствии с законодательством региональные органы госвласти и муниципалитеты принимают решения "по использованию различных технических решений в целях оповещения населения", добавили в министерстве.

Также специалисты заняты актуализацией нормативно-методического обеспечения. Сами работы ведутся с учетом необходимости применять новые российские технологии.

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