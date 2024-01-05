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Новости 10:59

Кабмин расширил пятилетний план дорожного строительства

фото ЗакС политика Кабмин расширил пятилетний план дорожного строительства

Российское правительство расширило план дорожного строительства на 2024-2028 годы. Если ранее в документе насчитывалось 250 проектов, то теперь речь идет уже о выполнении 380 мероприятий.

Постановление о расширении плана подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Общий объем закладываемых на дорожное строительство средств должен составить свыше 14 триллионов рублей, из которых 5,6 триллиона рублей поступят из федерального бюджета. Прочие средства планируется привлечь из внебюджетных источников и из региональных дорожных фондов.

Среди прочего, планируется строительство и реконструкция участков трассы М-10 "Скандинавия". Кроме того, в ряде регионов в ближайшие пять лет должна состояться модернизация дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Это коснется, в том числе, Петербурга и Ленинградской области.

Фото: ЗАКС.Ру


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