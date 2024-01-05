В Лебяжьем локализовали пожар в здании церковного прихода

Пожарные локализовали возгорание в здании церковного прихода в поселке Лебяжье на территории Ленинградской области, рассказали днем 5 января в МЧС. По сообщению ведомства, площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

"В поселке Лебяжье Ленинградской области горит перекрытие между вторым этажом и чердаком здания церковного прихода храма Николая Чудотворца", — гласит сообщение в официальном Telegram-канале министерства.

К моменту выхода новости пожар удалось локализовать. На месте работают 16 специалистов и четыре единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал.

UPD: Пожар полностью потушен, сообщили в МЧС в 15:45.

Фото: МЧС России / Telegram (скриншот видео)