Продажи новых машин в прошлом году выросли более чем в полтора раза

В 2023 году продажи новых машин в России увеличились более чем в полтора раза относительно показателей предыдущего года, следует из сообщения Минпромторга. В статистике учитывались продажи автомобилей, произведенных не позднее чем за три года до этого.

Всего за год в стране реализовали свыше 1,32 миллиона новых машин, в то время как в 2022 году было продано 823 тысячи автомобилей. Таким образом, рост количества продаж составил 60 %, подсчитали в ведомстве.

Из числа проданных на долю легковых пришлось 1,06 миллиона машин. Также было продано 140 тысяч грузовиков, 105 тысяч легких коммерческих автомобилей и почти 18 тысяч автобусов.

Половина проданных машин была произведена в России.

Фото: ЗАКС.Ру