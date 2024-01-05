Нежеланное благоустройство

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В Петербурге полным ходом идет федеральная программа по благоустройству зеленых зон и общественных пространств. Чиновники отчитываются о прекрасно проделанной работе. А некоторые местные жители не считают результаты такими уж прекрасными и требуют исключить парки у их домов из программы благоустройства, иногда - вполне успешно.

Поговорить и согласовать

В Петербурге благоустройство по проекту "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) проходит не первый год, как и во всей стране. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о "национальных целях и стратегических задачах развития". Среди прочего там указана и программа "Жилье и городская среда", которая, в свою очередь, включает в себя ФКГС.

В президентском документе сказано, что при реализации стратегий следует добиться прямого участия граждан в формировании городской среды - показатель должен был вырасти до 30% к 2024 году. Об участии граждан речь идет и в методических рекомендациях Минстроя о ФКГС. В документе сказано, что властям стоит отталкиваться от пожеланий жителей в определении места для благоустройства и самого проекта работ.

Некоторые активные жители города считают, что у петербургских властей не получается следовать этому указанию. Не обсуждали с петербуржцами планируемые работы в парке Сахарова, который включен в проект ФКГС на 2024 год, заявила ЗАКС.Ру местная жительница Наталья Самерсова.

- Сейчас ФКГС идет как навязанное благоустройство. Жителей не спрашивают, нас просто ставят перед фактом, - считает активистка.

Об этом же сказала участница попечительского совета Пулковского парка Анна Мишина. Этот совет создала группа петербуржцев, живущих у парка - его тоже включали в проект ФКГС на 2024 год. Мишина рассказала ЗАКС.Ру, что чиновники администрации Московского района, отвечающие за реализацию проекта, пригласили их совет только на встречу в октябре 2021 года. Тогда общественники раскритиковали предложенный проект парка - больше их на встречи не звали, утверждает Мишина. По ее словам, власти города обсуждали работы с другой инициативной группой, которая оказалась не так категорична. Правда их рекомендации всерьез не восприняли, заявила активистка:

- Поскольку они поняли, что мы будем против всего, они перестали нас куда-либо приглашать. Ходила инициативная группа, которая в стиле "чего изволите" почти всё согласовывала. В результате, всё, что они полтора года не согласовывали, всё равно вернулось в проект. Это по их же словам.

На видеохостинге YouTube группой попечительского совета в октябре 2023 года опубликована видеозапись одной из встреч чиновников с жителями. На видео присутствует мужчина, представившийся как Денис Лядощук - начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района. Он говорит, что окончательное решение по деталям проекта принимает комитет по благоустройству:

"Если все-таки город в лице комитета по благоустройству скажет: "Мы не согласны с концепцией и согласовывать вам набивное [покрытие не будем], и часть будет в плиточном мощении" - значит, оно будет в плиточном мощении".

Заместитель председателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова на пресс-конференции "Интерфакса" в декабре 2023 года рассказала, что их ведомство проводит много разных мероприятий с жителями. Ведь именно для них и благоустраиваются зеленые зоны, утверждает чиновница:

- Мы на всех объектах проводим или соучаствующее проектирование, или сессии в Центре компетенции или в администрациях районов. Это обязательное условие по общественным обсуждениям тех или иных проектов, и предложения жителей по этому направлению для нас очень важны, так как, создавая те или иные пространства, мы прекрасно понимаем, что они используются горожанами.

Жуки против резины

Живущих у парка Сахарова и Пулковского парка петербуржцев не устраивают предложенные им проекты благоустройства этих зеленых зон. Инициативные группы пытаются добиться исключения парков из программы ФКГС.

Проект благоустройства парка Сахарова администрация Калининского района опубликовала в своей группе "Вконтакте" ещё в 2020 году. Местная жительница Самерсова отметила, что с того времени площадь парка сократилась. Также в зеленой зоне живут краснокнижные ушастая сова и мускусный жук усач, рассказала активистка.

- Для того, чтобы сделать нормальное благоустройство, если им так хочется, для начала надо учитывать то, что там есть краснокнижные животные и изменился сам ландшафт и гидрология. У нас там выходят на поверхность полюстровские воды, они очень близко к поверхности и не учитываются [проектом], - рассказала Самерсова.

Активистка Московского района Мишина со ссылкой на комитет по природопользованию рассказала, что в Пулковском парке тоже обитают краснокнижные птицы. Это красношейная поганка, клуша, камышница, серая утка и ушастая сова. Их нахождение в парке проектом не учитывается, утверждает Мишина.

Ещё одна причина отказываться от благоустройства парка Сахарова по ФКГС - пример Любашинского сада неподалеку, утверждает Самерсова. Там в рамках реализации проекта набивные дорожки заменили на скользкую плитку, сделали детские площадки с прорезиненным покрытием, а создать дренаж забыли, поделилась активистка:

- Буквально в двух-трех остановках на автобусе - Любашинский сад. Мы видим, чем все это благоустройство заканчивается. Там где обитали птицы сейчас всё вырубили и сделали резиновые детские площадки. Дренаж не выполнен: сад был сухой, а теперь там стояли просто озера и на полметра деревья были погружены в воду. <...> Сейчас люди пришли к выводу: пусть парк совсем не трогают. Парку нужны только уход и содержание.

Похожие настроения царят в Московском районе. В 2023 году там завершили благоустройство парка Авиаторов и сквера имени Раисы Штрейс. Как и с Любашинским садом, местные жители стали критиковать итоги работы в социальных сетях. Например, в группе "М - Московский район - общественное объединение" в соцсети "ВКонтакте" жители сравнили стоимость элементов благоустройства по контракту с их воплощением и остались недовольны.

Пример парка Авиаторов и сквера Раисы Штрейс показателен для живущих у Пулковского парка людей, утверждает местная активистка Мишина. Жители неоднократно жаловались в соцсетях, что парк затапливает, в сквере неудобно расположены лавочки и на другие детали благоустройства.

- Опыт подсказывает, что хорошо не будет, что половина денег пропадет, если не большая половина, а на остальное с устройством меньшего резинового слоя, с клеем худшего качества они попытаются сделать что-то такое. Потом никого это не будет совершенно волновать - они передадут на баланс кому-нибудь и у этого кого-нибудь не будет денег на обслуживание. То есть это будет ветшать сразу же, как только будет сделано, - считает Мишина.

Во время пресс-конференции "Интерфакса" ЗАКС.Ру поинтересовался у зампреда комблага Канунниковой, с чем, по ее мнению, связано недовольство жителей благоустройством этих зеленых зон. Чиновница заявила, что причина в плохой работе подрядчиков:

- По Любашинскому, Авиаторов - это, в основном, качество работы подрядчиков. Мы эту проблему знаем, это надо усиливать… Собственно, разговоры были уже у администрации с ними (подрядчиками - прим.ЗАКС.Ру) на эту тему.

Все нарушения уже исправляются в рамках гарантийных сроков, заверила Канунникова. По ее словам, эти сроки составляют три года.

Массовая рассылка

Мишина и Самерсова утверждают, что паркам нужен лишь постоянный уход: озеленение, ремонт дорожек, чистка дренажа и другое. Излишнее благоустройство зонам для прогулок только повредит, уверены активистки. Проходящая в Петербурге программа делает все зеленые зоны одинаковыми, считает Самерсова:

- Набор под копирку: площадка тренажерная, площадка резиновая с детским оборудованием, одинаковые скамейки - это всё не нужно.

Мишина вместе с другими местными жителями собирала подписи против проведения благоустройства в Пулковском парке. За несколько лет удалось набрать около 4 тысяч автографов, утверждает активистка. По ее словам, попечительский совет парка обратился в Минстрой России и ряд других ведомств:

- Мы написали во все места, вообще всем, кто умеет читать. Написали губернатору, [вице-губернатору Евгению ]Разумишкину, в попечительский совет при губернаторе, мы написали в КГА, мы написали в комфин, мы написали в комблаг.

Массовая рассылка, судя по всему, возымела эффект - комитет по градостроительству и архитектуре ответил Мишиной в конце ноября 2023 года, что Пулковский парк исключили из программы благоустройства. В декабре на пресс-конференции "Интерфакса" заместительница председателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова подтвердила, что парк из ФКГС убрали.

- Мы тоже отслеживаем, как жители реагируют на те или иные вопросы, они попросили не включать этот объект благоустройства, пока проект не будет согласован с жителями. Поэтому он был снят, и пока этот проект не будет согласован с жителями, мы его благоустраивать не будем. Потому что мы создаем это для них, мы делаем те или иные решения не только функциональные, но и стилистические тоже совместно с ними, поэтому этот объект было предложено снять, пока эти вопросы не будут урегулированы, - сказала Канунникова.

Она отметила, что пока проект благоустройства Пулковского парка не оплачен. Это же указано на сайте госзакупок в карточке контракта на разработку проектно-сметной документации, хотя срок завершения работ - 15 декабря 2023 года. При этом, в одной из групп жителей Московского района проект опубликовали ещё в ноябре 2023 года.

Письма в разные инстанции писали и живущие у парка Сахарова петербуржцы. В апреле 2023 года они решили рассказать о своей проблеме главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Под письмом к нему свои подписи поставили около 500 человек, рассказала Самерсова. Правда, по ее словам, делу это пока не помогло. Сейчас инициативная группа планирует пойти по пути попечительского совета Пулковского парка и тоже добиться исключения своей зеленой зоны из программы ФКГС.

София Саттарова