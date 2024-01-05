За год в российских водоемах погибли почти четыре тысячи человек

В 2023 году на водоемах в России погибли 3,8 тысячи человек, заявил глава МЧС Александр Куренков. Согласно озвученным им данным, это ненамного меньше, чем годом ранее.

"За год на водоемах произошло свыше 4,5 тысяч происшествий, это почти на 4% меньше, чем годом ранее. За 2023 год мы видим и незначительное уменьшение количества погибших — 3 810 человек против 3 845 в 2022 году", — приводит слова Куренкова официальный Telegram-канал МЧС.

Министр уточнил, что специалисты ведомства за год спасли в водоемах около 1,9 тысячи человек.

Из числа погибших в прошлом году 447 были детьми. При этом за первые дни 2024 года в стране произошло 12 происшествий на воде, в ходе которых были спасены семь человек, включая троих детей. В то же время погибли девять человек, в том числе один ребенок.

В период новогодних праздников Государственная инспекция по маломерным судам МЧС непрерывно мониторит ситуацию на водоемах.

Фото: ЗАКС.Ру