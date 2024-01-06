Нарушителей на самокатах можно будет определять с помощью Face ID

Дорожные камеры смогут выявлять нарушителей на электросамокатах в случае расширения функционала этих устройств, заявил в беседе с ТАСС представитель компании-разработчика комплексов Сергей Кусов. По его словам, речь может идти о внедрении Face ID или же специальных номерных знаков, закрепленных за каждым участником дорожного движения.

Эксперт уточнил, что использование Face ID позволит определять личности ездоков на самокатах и прочих средствах индивидуальной мобильности (СИМ), поскольку "скорость такого транспортного средства относительно невелика и лицо человека, управляющего им, доступно для идентификации". С другой стороны, для этого потребуется создание актуальной базы с фотографиями владельцев СИМ, добавил Кусов.

В качестве альтернативы озвученному предложению собеседник агентства назвал использование номерных знаков на каждом СИМ. В частности, на самокатах номера можно было бы закреплять на руле, а ездоки на моноколесах могли бы наносить их на защитные шлемы, полагает он.

"Если мы хотим безопасности на дорогах и тротуарах, то нужно искать пути, как ее обеспечить", — резюмировал Кусов.

В минувшем октябре члены думской фракции "Справедливой России — За правду" предложили сделать обязательной регистрацию СИМ. Также они высказались за необходимость штрафовать нарушителей ПДД, ездящих на самокатах.

Фото: ЗАКС.Ру