Четверо петербуржцев за сутки попали в больницу из-за падения на льду

За прошедшие сутки четыре жителя Петербурга оказались в больнице из-за падения на голом льду, сообщил 6 января телеканал "78". Также в субботу стало известно о новых случаях травмирования граждан.

Так, в пятницу медицинская помощь потребовалась 65-летнему мужчине, сломавшему палец на пересечении Комендантского проспекта и улицы Ильюшина. В тот же день был госпитализирован 29-летний гражданин, упавший на Юнтоловском проспекте. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

Кроме того, ушиб мягких тканей головы получила 47-летняя горожанка, поскользнувшаяся на лестнице. На Благодатной улице 64-летняя пенсионерка сломала предплечье.

В субботу шестилетняя девочка сломала лучевую кость в поселке Селезнево на территории Ленобласти, а у станции метро "Академическая" 38-летний гражданин сломал челюсть.

В Волхове обморожения кистей обеих рук получил 16-летний подросток. В Петербурге с Манчестерской улицы увезли нетрезвого мужчину с обморожением руки.

Всего с начала года в НИИ имени Джанелидзе поступило не менее 28 человек с обморожениями.

Фото: ЗАКС.Ру