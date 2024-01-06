В Москве скончался внук Хрущева

Внук советского лидера Никиты Хрущева Алексей Аджубей скоропостижно скончался в Москве, передает 6 января ТАСС. Покойному было 69 лет.

"Алексей Аджубей, внук Никиты Хрущева, умер в своей квартире на Тверской улице в центре Москвы. Ему было 69 лет. Смерть наступила по естественным причинам", — рассказал информагентству источник в медицинской службе.

По словам собеседника ТАСС, знакомые Аджубея стали беспокоиться о его состоянии после того, как он перестал отвечать на телефонные звонки. Они приехали к нему домой, но дверь он не открыл. После этого дверь вскрыли и обнаружили в квартире тело покойного.

Аджубей родился в 1954 году в семье журналиста Алексея Аджубея и его жены, дочери Хрущева Рады.

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