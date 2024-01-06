Суд отправил под стражу обвиняемого в нападении на подростка на Авиационной улице

Московский районный суд отправил под стражу обвиняемого в нападении с ножом на подростка на Авиационной улице, рассказала 6 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 4 января уроженец Татарстана повздорил с подростком 2008 года рождения и нанес ему "не менее одного удара колюще-режущим предметом в грудную клетку", говорится в сообщении судебной пресс-службы. Потерпевший активно сопротивлялся противнику. Это, а также своевременное оказание медицинской помощи спасло юному петербуржцу жизнь.

На следующий день после инцидента предполагаемый агрессор был задержан, вскоре после этого ему было предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало об отправке задержанного в СИЗО. Суд заключил его под стражу до 4 марта.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщала "Фонтанка". В пятницу доложить о ходе расследования уголовного дела поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Фото: ЗАКС.Ру