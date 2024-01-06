Гатчинская прокуратура организовала проверку из-за проблем с теплоснабжением дома в Сиверском

Гатчинская городская прокуратура организовала проверку из-за сообщений об отключении водоснабжения и снижения теплоснабжения в здании, расположенном в поселке Сиверский. Речь идет о доме № 2 по улице Крупской.

"Ход и результаты работ, проводимых экстренными службами, а также восстановление прав и законных интересов жителей поставлены на контроль городской прокуратуры", — говорится в сообщении прокуратуры Ленинградской области.

По результатам проверки не исключено принятие мер прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

О проблемах жильцов многоквартирного дома рассказал ранее портал 47news. По информации издания, в основном в здании проживают пенсионеры. Питьевую воду привозили в бочках, но с наступлением морозов ее перестали подвозить, техническая вода из кранов исчезла. Одновременно наблюдаются проблемы с теплоснабжением — как передает СМИ, температура в помещениях находится на отметке в +11 градусов, несмотря на работающие обогреватели.

Фото: ЗАКС.Ру