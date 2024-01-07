В Петербурге прошли Рождественские богослужения

В петербургских храмах и монастырях прошли Рождественские богослужения в ночь с 6 на 7 января, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В Казанском кафедральном соборе Всенощное бдение и Божественную литургию возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Также в храме в рождественскую ночь присутствовал губернатор города Александр Беглов.

Губернатор поздравил петербуржцев с Рождеством и отметил, что в храмы города пришли тысячи верующих.

"Наша главная опора – подлинные духовные ценности. Их хранит и этим сильна и непобедима Россия. Сегодня вера нигде так не сильна, как в нашей стране", – сказал Александр Беглов.

Также губернатор пожелал всем согласия, крепкого здоровья, тепла и радости в Рождество.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга