Бельский поздравил петербуржцев с Рождеством

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравил петербуржцев с православным Рождеством, об этом 7 января сообщили в пресс-службе ЗакСа.

По словам спикера, верующие встречают Рождество с ожиданием перемен и событий, а также вспоминают все хорошее.

"Воплощая в жизнь заветы Всевышнего, каждый из нас делает этот мир немного лучше. Вместе мы стремимся построить будущее, за которое нам не будет стыдно перед нашими детьми и внуками", – сказал Бельский.

Также парламентарий отметил, что Петербург – город, в котором в согласии живут люди разных национальностей и конфессий, уважая и любя друг друга.

Бельский не забыл упомянуть в своем поздравлении солдат. В этот праздник, по словам депутата, в Петербурге молятся за них, а правда на стороне России.

"Храни Господь этих воинов света!" – сказал Бельский.

Петербуржцам депутат в праздник пожелал здоровья, счастья, успехов и благополучия, а также мира и добра в семьях.

Фото: пресс-службе администрации Петербурга