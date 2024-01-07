Патриарх Кирилл призвал не отталкивать уехавших и вернувшихся россиян

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался по поводу россиян, покинувших Россию после начала СВО, но вернувшихся на родину через некоторое время, об этом 7 января пишут РИА Новости со ссылкой на слова патриарха в интервью телеканалу "Россия 1".

Патриарх Кирилл заявил, что Россия не должна отвергать таких людей, если они вернулись на родину с покаянием.

"Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то родина не может их отвергнуть", – сказал патриарх.

Кроме этого, он отметил, что преступления, которые совершили эти люди, не касаются священничества, этим должны заниматься правоохранительные органы. Патриарх напомнил, что среди уехавших есть вполне достойные люди, которые просто ошиблись или испугались.

Фото: patriarchia.ru