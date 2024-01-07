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Новости 11:49

В рождественскую ночь в трех районах Петербурга от пожаров пострадали пять человек

фото ЗакС политика В рождественскую ночь в трех районах Петербурга от пожаров пострадали пять человек

В Выборгском, Колпинском и Пушкинском районах Петербурга в рождественскую ночь от огня пострадали пять человек, об этом 7 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Первый пожар произошел в доме на Поэтическом бульваре в Выборгском районе поздно вечером 6 января. Там в двухкомнатной квартире выгорела обстановка на площади два квадратных метра. Несмотря на то что пожар был небольшой, в нем пострадал один петербуржец. К ликвидации возгорания было привлечено 3 единицы специальной техники и 15 человек личного состава МЧС.

Потом о возгорании сообщили в поселке Петро-Славянка в Колпинском районе города. Там огонь полностью охватил одноэтажное здание. В результате пожара пострадали двое петербуржцев. К ликвидации пожара было привлечено 4 единицы специальной техники и 19 человек личного состава МЧС.

Последний пожар с пострадавшими произошел под утро в Павловске. Там огонь охватил 10 квадратных метров квартиры. В результате возгорания пострадали два человека. К ликвидации пожара было привлечено 3 единицы специальной техники и 15 человек личного состава МЧС.

Фото: ЗАКС.Ру


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