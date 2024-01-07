Рождество в 2024 году вошло в топ самых холодных в Петербурге в XXI веке

Рождество в 2024 году в Петербурге стало одним из самых холодных празднований Рождества в XXI веке, об этом 7 января в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По данным синоптика, утром 7 января температура воздуха в Петербурге опустилась почти до -20,9 градуса.

Также Леус рассказал о других холодах в Рождество в текущем столетии. В 2003 году температура воздуха в праздник опустилась аж до -26,5 градуса, в 2016 году термометры показали -23,6 градуса, а в 2017 году -21 градус.

В этом году холоднее, чем в Петербурге, было в Ленинградской области. В Винницах и Ефимовском температура опустилась до -33,7 градуса.

Фото: ЗАКС.Ру