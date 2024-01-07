Катание на ватрушках во Фрунзенском районе отправило ребенка в реанимацию

Два ребенка во Фрунзенском районе Петербурга попали в больницу после катания на ватрушках, об этом 7 января пишет 78.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Яблоневом саду. Пятилетний мальчик и его сестра катались на ватрушках, но вдруг врезались друг в друга. Мальчик попал в больницу в состоянии комы второй степени с переломами черепа. Сейчас пострадавший в реанимации.

По словам папы детей, в саду есть две горки, которые находятся напротив друг друга. Дети просто столкнулись и ударились головами.

Уточняется, что девочка тоже находится в больнице, однако ее состояние оценивается как средней тяжести.

Фото: ЗАКС.Ру