В двух районах Петербурга откроют два детских сада

В Выборгском и Пушкинском районах Петербурга откроют два новых детских сада, об этом 7 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Постановления Правительства Петербурга о бюджетных инвестициях подписал губернатор Александр Беглов. Возведенные застройщиками социальные объекты выкупаются в городскую собственность.

Один детский сад появится на Московском шоссе в Шушарах. Учреждение будет рассчитано на 56 человек, в здании будут оснащены музыкальный и спортивный залы.

Второй детский сад откроют в Парголово на улице Шишкина. Он будет в несколько раз больше детского сада в Шушарах и вместит 280 воспитанников.

В Смольном отметили, что детские сады появятся там, где ведется активная жилая застройка.

Фото: ЗАКС.Ру