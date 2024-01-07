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Новости 15:41

В двух районах Петербурга откроют два детских сада

фото ЗакС политика В двух районах Петербурга откроют два детских сада

В Выборгском и Пушкинском районах Петербурга откроют два новых детских сада, об этом 7 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Постановления Правительства Петербурга о бюджетных инвестициях подписал губернатор Александр Беглов. Возведенные застройщиками социальные объекты выкупаются в городскую собственность.

Один детский сад появится на Московском шоссе в Шушарах. Учреждение будет рассчитано на 56 человек, в здании будут оснащены музыкальный и спортивный залы.

Второй детский сад откроют в Парголово на улице Шишкина. Он будет в несколько раз больше детского сада в Шушарах и вместит 280 воспитанников.

В Смольном отметили, что детские сады появятся там, где ведется активная жилая застройка.

Фото: ЗАКС.Ру


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