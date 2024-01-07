Более 1,4 млн россиян приняли участие в праздновании Рождества

В празднованиях Рождества в России приняли участие более 1,4 млн человек, об этом 7 января в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В общей сложности Рождество отметили жители 6 тысяч населенных пунктов страны. В Москве в кафедральный собор Храма Христа Спасителя пришли 2,5 тысячи россиян.

Также Волк рассказала, что около 43 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии охраняли порядок на празднованиях. Кроме них, за безопасностью следили представители общественных формирований, добровольных народных дружин и частных охранных компаний. На дорогах безопасность обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции.

Волк отметила, что ни одного нарушения общественного порядка зафиксировано не было.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга