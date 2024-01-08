Пожар в ночь на 8 января на Дальневосточном проспекте тушили шесть часов

В Невском районе Петербурга в ночь на 8 января произошел пожар, охвативший 2 тысячи квадратных метров, его тушили шесть часов, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Равно в полночь 8 января в пожарную часть поступило сообщение о том, что на Дальневосточном проспекте произошло возгорание в ангаре.

По данным спасателей, пожар произошел в металлическом ангаре размером 20х40 метров. Здание состояло из восьми секций. В общей сложности пожар охватил пять секций и 2 тысячи квадратных метра.

В 00:40 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 00:57 ему присвоили уже повышенный номер 2. Лишь в 06:32 пожарные смогли полностью ликвидировать возгорание.

На данный момент сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц специальной техники и 43 человека личного состава МЧС.

Фото: ЗАКС.Ру