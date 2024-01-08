Петербургская прокуратура занялась пожарами на Дальневосточном проспекте и на улице Ушинского

Прокуратуры Невского и Калининского районов Петербурга начали свой рабочий год с проверки пожаров, произошедших в городе 8 января, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

Прокуратура Невского района устанавливает все обстоятельства пожара, который начался в ангаре на Дальневосточном проспекте. Возгорание тушили всю ночь, а огонь охватил 2 тысячи квадратных метров.

Прокуратура Калининского района проводит проверку из-за пожара в коммунальной квартире на улице Ушинского. В 8-комнатной квартире начался пожар в комнате площадью 12 квадратных метров. В результате произошедшего одного человека госпитализировали в больницу, а двое несовершеннолетних погибли.

Районные ведомства контролируют ход и результаты проверок, а также устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: ЗАКС.Ру