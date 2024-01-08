Полиция Петербурга возбудила дело после поджога покрышки у двери квартиры блогера

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после пожара в парадной дома на набережной реки Фонтанки, об этом 8 января пишет "Фонтанка.ру".

Оказалось, что в квартире, у которой подожгли дверь, жил блогер и ведущий, который освещает специальную военную операцию. В парадной подожгли покрышку, прислонив ее к двери. Правоохранители на месте происшествия нашли остатки резины и зажигалку.

Дело возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений и путем поджога (ч.2 ст.167 УК РФ). Заявление в полицию написала хозяйка квартиры. Она оценила ущерб в 50 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру