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Новости 12:48

В Москве задержали трех сотрудников антикоррупционного отдела ФСБ по делу о взятке

фото ЗакС политика В Москве задержали трех сотрудников антикоррупционного отдела ФСБ по делу о взятке

В Москве трех сотрудников отдела "М" Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали по статье о получении взяток на общую сумму более 5 млрд рублей, об этом 8 января пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фигурантами стали Алексей Царев, Сергей Манышкин и Александр Ушаков. В отношении последнего также предъявлено обвинение по статье об организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

По данным ТАСС, Манышкин и Царев заключили сделку со следствием и сейчас находятся под домашним арестом, а вот Ушаков все-таки был взят под стражу.

Отдел "М" в ФСБ занимается противодействием коррупции в Верховном суде, Генпрокуратуре, МВД, МЧС, СК и других ведомствах.

Фото: ЗАКС.РУ


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